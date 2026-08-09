Messi'nin babası neden öldü, Messi'nin babası Jorge Messi hasta mıydı?

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin neden öldüğü yönündeki iddialar ise merak konusu oldu. Ancak Jorge Messi'nin hayatta olduğu ve Lionel Messi'nin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle “Messi'nin babası neden öldü?” şeklindeki aramaların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

MESSİ'NİN BABASI JORGE MESSİ NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Lionel Messi, babası Jorge Horacio Messi’nin hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Lionel Messi’nin babası Jorge Messi, 68 yaşında Arjantin’in Rosario kentinde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Jorge Messi’nin vefatının ardından futbol dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

Lionel Messi’nin babasının ölüm haberi, 2026 FIFA Dünya Kupası döneminde yaşanan sağlık sorunlarının ardından geldi. Jorge Messi’nin bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu ancak hastalığının türü kamuoyuna açıklanmamıştı. Haziran ayında ailesi tarafından yapılan açıklamada Jorge Messi’nin sağlık sorunları nedeniyle tıbbi takip altında olduğu ve durumunun yakından izlendiği belirtilmişti.

JORGE MESSİ NEDEN ÖLDÜ?

Jorge Messi’nin ölüm nedeni konusunda kamuoyuna açıklanan bilgiler, uzun süredir devam eden ve tedavi gerektiren bir sağlık sorununa işaret ediyor. Ancak hangi hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin resmi ve ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapılmadı. Hastanenin ölüm duyurusunda da hasta mahremiyeti nedeniyle ölümün tıbbi nedenlerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadığı bildirildi.

Bu nedenle “Messi’nin babası hangi hastalıktan öldü?” sorusuna şu aşamada kesin bir hastalık adıyla yanıt vermek mümkün değil. Güvenilir kaynaklarda Jorge Messi’nin uzun süredir bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken, hastalığın niteliği ailesi tarafından kamuoyuna açıklanmadı.

MESSİ'NİN BABASI HASTA MIYDI?

Evet. Jorge Messi’nin ölümünden önce bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Haziran 2026’da sosyal medyada ve bazı yayınlarda Jorge Messi’nin hayatını kaybettiğine ilişkin yanlış bilgiler paylaşılmış, bunun üzerine Messi ailesi açıklama yaparak Jorge’nin sağlık sorunları nedeniyle tıbbi gözetim altında bulunduğunu ve durumunun takip edildiğini duyurmuştu.

Jorge Messi, Haziran ayında bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmiş ve Rosario’daki evinde iyileşme sürecine devam etmişti. Ancak ilerleyen dönemde sağlık durumu yeniden kötüleşti ve 68 yaşında hayatını kaybetti.

JORGE MESSİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Lionel Messi’nin babası Jorge Horacio Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Rosario doğumlu olan Jorge Messi, oğlunun futbol kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlendi. Lionel Messi’nin çocukluk yıllarından itibaren kariyerini yakından takip eden Jorge, aynı zamanda uzun yıllar oğlunun menajerliğini ve iş görüşmelerini yürüttü.

JORGE MESSİ, LİONEL MESSİ'NİN KARİYERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Jorge Messi yalnızca Lionel Messi’nin babası değil, aynı zamanda kariyerinin en önemli dönemlerinde yanında bulunan isimlerden biriydi. Messi’nin çocukluk yıllarından Barcelona’ya uzanan futbol yolculuğunda oğluna destek veren Jorge, daha sonraki yıllarda Lionel Messi’nin profesyonel kariyerinin yönetiminde de aktif görev aldı.

Özellikle Messi’nin genç yaşta Barcelona’ya gitme sürecinde Jorge Messi’nin önemli bir rol oynadığı biliniyor. Yıllar boyunca oğlunun sözleşmeleri, ticari anlaşmaları ve kariyer yönetimiyle ilgilenen Jorge, Lionel Messi’nin futbol dışındaki işlerinin yürütülmesinde de önemli bir isim oldu.

MESSİ'NİN BABASININ ÖLÜMÜ SONRASI FUTBOL DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Jorge Messi’nin vefatının ardından Arjantin futbolunun yanı sıra Barcelona ve futbol dünyasından da başsağlığı mesajları geldi. Jorge Messi’nin Lionel Messi’nin kariyerindeki etkisine dikkat çeken kulüpler ve futbol kuruluşları, Messi ailesine destek mesajlarını iletti.

Jorge Messi’nin ölümüyle birlikte futbol dünyasında “Messi’nin babası neden öldü?”, “Jorge Messi hasta mıydı?”, “Messi’nin babası hangi hastalıktan öldü?” ve “Jorge Messi kaç yaşında öldü?” soruları da gündeme geldi. Mevcut bilgilere göre Jorge Messi’nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor ancak hastalığının kesin adı kamuoyuna açıklanmış değil.