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Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

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Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi Haber Videosunu İzle
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi
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Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında tarihi anlar yaşandı. Lionel Messi, 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçın ardından Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Saha ortasında duygusal bir konuşma yapan Messi, "20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu" derken, takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Lionel Messi, Arjantin ile Benin arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında milli formayı son kez giydi; maçı Arjantin 3-0 kazandı.
  • Messi, milli formayla çıktığı son karşılaşmada 1 gol ve 2 asist yaptı; Arjantin'in golleri 48. dakikada Nicolas Otamendi, 61. dakikada Nico Paz ve 71. dakikada penaltıdan Lionel Messi'den geldi.
  • Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla 208 karşılaşmada 126 gol attı.

Arjantin ile Benin arasında oynanan hazırlık karşılaşması Lionel Messi'nin vedasına sahne oldu. Arjantin'in 3-0 kazandığı mücadelede Messi, milli formayı son kez giydi.

VEDA MAÇINA 1 GOL, 2 ASİSTLE DAMGA VURDU

Lionel Messi, milli formayla çıktığı son karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.  Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Nicolas Otamendi, 61. dakikada Nico Paz ve 71. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydetti.

10. DAKİKADA OYUN DURDU

Karşılaşmanın 10. dakikasında oyun Messi için durduruldu. Arjantinli yıldız için özel anlar yaşanırken görsel şölen gerçekleştirildi.

MESSI'DEN DUYGUSAL VEDA

Karşılaşmanın ardından saha ortasında konuşma yapan Messi, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu."

Messi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey."

TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Messi'nin saha ortasında yaptığı veda konuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Arjantinli yıldızın bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

ARJANTİN FORMASIYLA 126 GOL

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla 208 karşılaşmada görev yaptı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 126 kez ağları havalandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli BAYIK:

samanyolu galaksisinden tutun andromeda galaksisine kadar kaninatta ses getirdi bu olay

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