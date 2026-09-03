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"Futbol sadece futbol değildir" sözünü en iyi anlatan olay

'Futbol sadece futbol değildir' sözünü en iyi anlatan olay
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Arjantin Milli Takım kariyerini sonlandıran Lionel Messi için Velez Sarsfield-Boca Juniors karşılaşmasında özel bir anma gerçekleştirildi. Mücadelenin 10. dakikasında oyun dururken tribünler Messi'yi 1 dakika boyunca alkışladı.

  • Lionel Messi, Arjantin Kupası'ndaki Velez Sarsfield-Boca Juniors maçında 10. dakikada oyun durdurularak 1 dakika boyunca tribünlerden alkışlandı.
  • Messi, milli takım kariyerini sonlandırmasının ardından bu karşılaşmada özel bir şekilde onurlandırıldı.
  • Messi, Arjantin Milli Takımı'nın uzun yıllar kaptanlığını yapmış ve Dünya Kupası dahil önemli başarılara imza atmıştır.

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, milli takım kariyerini sonlandırmasının ardından ülkesinde özel bir şekilde onurlandırıldı.  Arjantin Kupası'nda oynanan Velez Sarsfield- Boca Juniors karşılaşmasında Messi için dikkat çeken bir uygulamaya gidildi.

10. DAKİKADA OYUN DURDU

Karşılaşmanın 10. dakikasında, Messi'nin yıllardır taşıdığı forma numarasına gönderme yapılarak oyun durduruldu. Stadyumdaki futbolseverler, Arjantinli yıldızı 1 dakika boyunca alkışlayarak onurlandırdı.

TRİBÜNLERDEN MESSI'YE ALKIŞ

Futbolcuların da sahada beklediği sırada tribünlerden yükselen alkışlarla Messi'ye saygı gösterildi. Böylece Arjantin futboluna damga vuran yıldız için maçın içerisinde özel bir anma gerçekleştirildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

Arjantin Milli Takımı'nın uzun yıllar kaptanlığını yapan Messi, ülkesiyle Dünya Kupası dahil önemli başarılara imza attı. Milli takım kariyerini sonlandıran efsane futbolcu için yapılan 1 dakikalık alkış, Velez Sarsfield-Boca Juniors karşılaşmasının en dikkat çeken anlarından biri oldu.

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