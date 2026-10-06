Messi futbolu bıraktı mı, emekli oldu mu, Messi milli takımı bıraktı mı?

Lionel Messi milli takımı bıraktı mı sorusunun yanıtı netleşti. 39 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçın ardından milli formaya veda etti. Messi, veda mektubunu finalden iki gün sonra yazdığını, ancak babasının sağlık sorunları nedeniyle paylaşmayı ertelediğini açıkladı; Jorge Messi 8 Ağustos'ta Rosario'da hayatını kaybetmişti. Arjantin'i 2022'de dünya şampiyonluğuna taşıyan Messi, milli takımı ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak bırakıyor. Peki Messi kulüp kariyerine nerede devam edecek? Haberimizin devamında…

MESSI'NİN VEDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin - Benin hazırlık maçı, salıyı çarşambaya bağlayan gece Türkiye saatiyle 02.00'de oynanacak. Messi'nin milli takımdaki son mücadelesi olacak karşılaşma, Buenos Aires'te futbolseverlerle buluşacak.

ARJANTİN - BENİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol dünyasının nefesini tutarak bekleyeceği veda karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VEDA MAÇI MONUMENTAL STADI'NDA OYNANACAK

Messi'ye veda gecesine, River Plate'in iç saha maçlarını oynadığı Monumental Stadı ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 85 bin seyirci kapasitesiyle Güney Amerika'nın en büyük stadı olan arena, Arjantinli taraftarların idolünü uğurlaması için tıklım tıklım dolması bekleniyor.

MONUMENTAL, MESSI'NİN EN ŞANSLI STADI

Messi'nin veda için bu stadı seçmesi tesadüf değil. Arjantinli yıldız, ülkesinde milli formayla en çok gol attığı stat olan Monumental'de bugüne kadar 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Messi, hiç yenilgi görmedi ve 19 kez ağları sarstı.

Messi, Monumental'deki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı kaydetti. Yıldız futbolcu, aynı statta 2021 ve 2024 yıllarında Bolivya'ya karşı oynanan maçlarda hat-trick yapma başarısı da gösterdi.

MESSI'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİNDE KAÇ GOLÜ VAR?

Messi, Arjantin tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olarak milli takıma veda ediyor. 207 maçlık milli takım kariyerinde 125 gol atan yıldız futbolcu, Güney Amerika'da milli formayla en fazla gol kaydeden isim unvanını da taşıyor.

MESSI ARJANTİN İLE KAÇ KUPA KAZANDI?

Lionel Messi, milli takım kariyerini 6 kupayla tamamlıyor. Arjantinli yıldızın kazandığı kupalar şöyle:

• 1 FIFA Dünya Kupası

• 2 Copa America

• 1 Finalissima

• 1 Olimpiyat altın madalyası

• 1 FIFA U-20 Dünya Kupası

SON TURNUVASI 2026 DÜNYA KUPASI OLDU

2022'de Katar'da dünya şampiyonluğunu yaşayan Messi, kariyerinin son büyük turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da ülkesini finale kadar taşıdı. Ancak Arjantin, final maçında İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Messi, bu turnuvada 8 gol atarak performansıyla bir kez daha göz doldurdu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN REKORTMENİ

Messi, Dünya Kupası tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Arjantinli yıldız, 34 maçla bu turnuvada en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Bu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Messi, Dünya Kupası'nda en çok maç kazanan futbolcu rekorunu da elinde tutuyor.

2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere tam altı Dünya Kupası'nda forma giyen Messi, şampiyon oldukları 2022'de 7, 2026'da ise 8 gol attı. Toplam 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olan Messi'nin önünde yalnızca 22 golle Fransız yıldız Kylian Mbappe yer alıyor.

MESSI FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Messi'nin kararı yalnızca milli takımı kapsıyor. Arjantinli yıldızın Inter Miami ile olan sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Yani futbolseverler, Messi'yi kulüp düzeyinde sahalarda izlemeye devam edecek.