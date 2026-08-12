Haberler

Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun düğününden olduğu iddiasıyla paylaşılan ve dünyaca ünlü futbolcuları aynı karede gösteren fotoğraf binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi yıldızların da yer aldığı görüntünün gerçeği yansıtmadığı, yapay zeka yardımıyla oluşturulduğu belirtildi.

  • Cristiano Ronaldo'nun düğününe ait olduğu iddia edilen ve Messi, Haaland, Mbappe, Kane ve Salah gibi yıldızları bir arada gösteren fotoğrafın gerçek olmadığı ortaya çıktı.
  • Fotoğrafın, yıldızların gerçek görüntülerinin yapay zeka yardımıyla birleştirilmesiyle oluşturulduğu belirtildi.
  • Söz konusu futbolcuların Ronaldo'nun düğününde böyle bir toplu fotoğraf çektirmediği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe ait olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğrafta futbol dünyasının çok sayıda yıldızının aynı ortamda bulunduğu görülüyor. Görüntüde Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı görülüyor.

BİNLERCE BEĞENİ VE ETKİLEŞİM ALDI

Dünyaca ünlü futbolcuları Ronaldo'nun düğününde bir araya gelmiş gibi gösteren fotoğraf, binlerce beğeni ve etkileşim aldı. İlk bakışta gerçek bir düğün fotoğrafını andıran kare, kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak fotoğraftaki yıldızların Ronaldo'nun düğününe katılmadığı belirtildi. Söz konusu karenin de düğünde çekilmiş gerçek bir toplu fotoğraf olmadığı ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişilerin gerçek görüntülerinden yararlanıldığı ancak isimlerin yapay zeka yardımıyla aynı karede bir araya getirildiği belirtildi.

YAPAY ZEKA İLE RONALDO'NUN DÜĞÜNÜNDE BULUŞTULAR

Ortaya çıkan görüntüde futbol dünyasının yıldızları, Cristiano Ronaldo'nun düğününde birlikte poz vermiş gibi gösterildi. Gerçekte ise Messi, Haaland, Mbappe, Kane ve Salah'ın da aralarında bulunduğu isimlerin söz konusu düğünde böyle bir toplu fotoğraf çektirmediği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcsa61:

bizim nusret yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTermeli Osman:

10 milyar dolarlık resim...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Ağızlıksız gezdirdiği pitbull dehşet saçtı: Polisi aramayın!

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

Görüntüler korkunç! Felaketi yaşıyorlar

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı