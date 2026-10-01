Haberler

Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. ekibi CD Eldense'yi satın alarak kulübün yeni sahibi oldu. CD Eldense, 5 puanla ligde 19. sırada yer alıyor.

Kariyerini ABD'de Inter Miami ile sürdüren Lionel Messi, bu kez attığı gollerle değil yeni bir hamlesiyle gündeme geldi.

CD ELDENSE'Yİ SATIN ALDI

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamada,"CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." denildi.

5 PUANLA 19. SIRADA

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın alan Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 169 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, bir parti salonu terk etti
Özgür Özel, Erdoğan'ın konuşmasında Genel Kurul'u neden terk ettiklerini açıkladı: Dinlemeye harcayacak vaktimiz yok

Özgür Özel salonu neden terk ettiklerini açıkladı! Tek tek saydı
Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok, dimdik ayaktayız

Partisinin kadın kollarıyla buluştu, mesajı sert oldu
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı

Süper Lig'in iki ünlü hakemi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif

Nilperi Şahinkaya uyuşturucu test sonucunu açıkladı
Uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotla ilgili Netanyahu'dan yeni açıklama: Radikalleştiğine dair bulgular var

Kaptanı bıçaklayan pilotta radikalleşme izi! Netanyahu açıkladı