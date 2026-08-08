Lionel Messi'nin babası öldü mü? Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü, hastalığı neydi? Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi, babası Jorge Horacio Messi’nin hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. 68 yaşındaki Jorge Messi’nin, Arjantin’in Rosario kentindeki bir hastanede uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

LIONEL MESSI'NİN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Evet. Lionel Messi’nin babası Jorge Horacio Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Jorge Messi’nin Arjantin’in Rosario kentindeki bir sağlık kuruluşunda, uzun süredir devam eden bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü ve bu sürecin ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

MESSİ'NİN BABASI JORGE MESSİ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Jorge Messi’nin ölümünün uzun süredir devam eden bir hastalık ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştiği bildirildi. Ancak hastalığın kesin adı veya tıbbi teşhisi kamuoyuna açıklanmadı. Haziran ayında Messi ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada da Jorge Messi’nin sağlık sorunu yaşadığı doğrulanmış, fakat rahatsızlığın türüne ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmemişti.

Dolayısıyla Jorge Messi’nin hangi hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği konusunda kesin bir hastalık adı vermek doğru olmayacaktır. Güvenilir kaynaklarda yer alan bilgiler, Jorge Messi’nin bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve ölümünden önce uzun bir tedavi sürecinden geçtiği yönünde.

Haziran ayında sağlık durumuyla ilgili söylentilerin yayılması üzerine Messi ailesi de kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Aile, Jorge Messi’nin sağlık durumunun özel bir mesele olduğunu vurgulayarak medyadan ve kamuoyundan sorumlu davranmalarını, spekülasyonlardan kaçınmalarını ve ailenin mahremiyetine saygı göstermelerini istemişti. Aynı dönemde Jorge Messi’nin hayatını kaybettiğine ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler de dolaşıma girmişti.

JORGE MESSİ KİMDİR?

Jorge Horacio Messi, Lionel Messi’nin babası ve uzun yıllar boyunca oğlunun profesyonel kariyerinde önemli rol üstlenen isimdi. 1958 doğumlu olan Jorge Messi, oğlunun futbola başladığı ilk dönemlerden itibaren onun yanında yer aldı ve kariyerinin ilerleyen aşamalarında temsilciliğini yürüttü.

Lionel Messi’nin dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelmesinde ailesinin desteği önemli bir yere sahipti. Jorge Messi de bu sürecin merkezindeki isimlerden biri olarak oğlunun futbol kariyerinin yönetiminde aktif görev aldı. Özellikle Lionel Messi’nin profesyonel kariyerinin şekillenmesiyle birlikte Jorge Messi, kulüpler ve ticari şirketlerle oğlunun adına görüşmeler gerçekleştirdi.

Jorge Messi’nin rolü yalnızca oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerle sınırlı kalmadı. Lionel Messi’nin etrafındaki profesyonel ve ticari iş altyapısının oluşturulmasında da yer aldı. Bu yönüyle Jorge Messi, oğlunun futbol kariyerinin saha dışındaki yönetiminde uzun yıllar etkili olan en önemli kişilerden biri oldu.