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Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda

Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda
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Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

  • Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndan resmen emekli olduğunu duyurdu.
  • Messi, Arjantin formasıyla 207 maçta 125 gol kaydetti.
  • Messi, 2022 Katar Dünya Kupası'nı kazandı; 2014 Brezilya ve 2026 Dünya Kupası finallerinde ise mağlup oldu.

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını bir daha giymemek üzere çıkardığını resmen duyurdu. 

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI

Yıllarca sürdürdüğü milli takım kariyerini noktalama kararı alan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti.

Lionel Messi'nin veda açıklaması şu şekilde:

"Final maçından bu yana geçen onca zamanın ardından ve bu konuyu uzun süre düşündükten sonra, herkese milli takımdan emekli olduğumu söylemek istiyorum.

Bu karar içimi derinden acıttı ve hala da acıtıyor ancak bunun doğru zaman olduğunu anlıyorum.

Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım.

Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim ve artık verecek bir şeyim kalmadı.

Ayrıca burada olmayı hak eden harika genç oyuncular da yetişiyor.

Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da.

Her zaman yanımda olan ve bu güzel ama zorlu yolculuk boyunca benimle birlikte olan aileme teşekkür ederim. Bu yolculuğu paylaşma şansı bulduğum her antrenöre, takım arkadaşıma ve yöneticiye teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum.''

DÜNYA KUPALARI TARİHİNE GEÇEN TRAJİK VE GÖRKEMLİ KARİYER

Milli takımla unutulmaz başarılara ve hezimetlere imza atan Messi, Arjantin formasıyla kariyerinin en duygusal anlarını Dünya Kupası finallerinde yaşadı. Messi, Brezilya'da düzenlenen FIFA 2014 Dünya Kupası'nda uzatmalarda Almanya'ya 1-0 mağlup olarak ilk büyük Dünya Kupası dramını yaşadı. Yıldız futbolcu 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise Fransa'ya karşı unutulmaz bir finale imza atarak ülkesini zirveye çıkardı ve kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini tamamladı. Son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'nda kariyerinin son Dünya Kupası finalinde sahaya çıkan tecrübeli yıldız, uzatmalarda İspanya'ya mağlup olarak milli takıma üzücü bir finalle veda etmek zorunda kaldı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Tüm kariyeri boyunca Arjantin Milli Takımı forması ile toplam 207 maçta süre bulan Messi, bu maçlarda 125 gol atmayı başardı. 

Hamza Temur
Hamza Temur
Haberler.com
Haberler.com
2000

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