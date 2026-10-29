Ballon d’Or of All Time kim kazandı, Messi mi, Ronaldo mu? Ballon d’Or of All Time nedir?

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Ballon d’Or of All Time oylamasını Cristiano Ronaldo kazandı. Ballon d’Or organizatörlerinin 28 Ekim 2026’da açıkladığı sonuca göre, Ronaldo’nun 2008’de Manchester United formasıyla kazandığı Ballon d’Or, taraftar oylamasında ilk sırada yer aldı. Messi’nin 2012’de kazandığı ödül ikinci, Ronaldo’nun 2017’deki ödülü ise üçüncü oldu. İşte Ballon d’Or of All Time’a dair bilinenler.

BALLON D’OR OF ALL TIME NEDİR?

Ballon d’Or of All Time, kısaca B.O.A.T., Ballon d’Or’un 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel bir taraftar oylaması. Oylamada taraftarlardan, Ballon d’Or tarihinde ödülü birden fazla kez kazanan efsane futbolcuların hangi Ballon d’Or zaferinin “tüm zamanların en iyisi” olduğunu seçmeleri istendi. Klasik Ballon d’Or’dan farklı olarak bu ödülün sahibi gazetecilerin değil, taraftarların oylarıyla belirlendi.

BALLON D’OR OF ALL TIME’I KİM KAZANDI?

Oylamayı Cristiano Ronaldo kazandı. Portekizli yıldızın 2008’de Manchester United ile kazandığı Ballon d’Or, taraftarların en çok oyunu alan ödül oldu. Ronaldo, o yıl kariyerinin ilk Ballon d’Or’unu kazanmış ve Messi’nin önüne geçmişti.

MESSİ KAÇINCI OLDU?

Lionel Messi’nin 2012’de kazandığı Ballon d’Or, oylamada ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Ronaldo’nun 2017’de kazandığı Ballon d’Or bulunuyor. Oylamanın formatı gereği her Ballon d’Or zaferi ayrı bir seçenek olarak sunulduğu için Messi’nin sekiz, Ronaldo’nun ise beş farklı zaferi oylamada yer aldı. Bu durumun, Messi’ye verilen oyların farklı yıllar arasında bölünmesine yol açtığı yorumları yapıldı.

OYLAMADA KİMLER VARDI?

Ballon d’Or of All Time oylamasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge ve Brezilyalı Ronaldo Nazário gibi efsane isimlerin Ballon d’Or zaferleri yer aldı.

OYLAMA NASIL YAPILDI?

Taraftarlar, oylarını Ballon d’Or’un resmi internet sitesi üzerinden kullandı. Oylama, 27 Ekim 2026 Paris saatiyle 23.59’da sona erdi. Sonuç ise 2026 Ballon d’Or töreninden iki gün sonra, 28 Ekim’de açıklandı.

2026 BALLON D’OR’U KİM KAZANDI?

Ballon d’Or’un 70. yılı nedeniyle 26 Ekim 2026’da Londra’da düzenlenen törende 2026 Ballon d’Or’un sahibi İngiliz golcü Harry Kane oldu. Kane, ödülünü idolü olarak gördüğü Brezilyalı efsane Ronaldo Nazário’nun elinden aldı.

MESSİ VE RONALDO’NUN KAÇ BALLON D’OR’U VAR?

Ballon d’Or tarihinde ödülü en çok kazanan futbolcu, sekiz ödülle Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ise beş Ballon d’Or’a sahip. Ronaldo, ödülü 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017’de kazandı.