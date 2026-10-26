Ballon d’Or adayları kim, Türk aday var mı? Messi, Ronaldo, Mbappé 2026 Ballon d’Or adayı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

France Football, 2026 Ballon d’Or erkekler kategorisinde 30 kişilik aday listesini 8 Eylül’de açıkladı. Listede Lionel Messi ve Kylian Mbappé yer alırken, Cristiano Ronaldo aday gösterilmedi. 30 kişilik erkekler listesinde Türk futbolcu bulunmuyor. Ödülün sahibi, 26 Ekim Pazartesi akşamı Londra’da düzenlenecek törenle belli olacak. İşte 2026 Ballon d’Or adaylarına dair tüm ayrıntılar.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI KİM?

2026 Ballon d’Or erkekler kategorisinde aday gösterilen 30 futbolcu şöyle: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior ve Vitinha. Resmi aday listesi herhangi bir sıralama içermiyor.

BALLON D’OR’DA TÜRK ADAY VAR MI?

Hayır. 2026 Ballon d’Or erkekler kategorisindeki 30 kişilik aday listesinde Türk futbolcu yer almıyor. Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler ve Juventus forması giyen Kenan Yıldız da bu yılki aday listesine giremedi.

MESSİ 2026 BALLON D’OR ADAYI MI?

Evet. Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanarak bu ödülün rekorunu elinde tutan Lionel Messi, Inter Miami forması giyerken 2026 aday listesinde yer aldı. Arjantinli yıldız, listedeki daha önce Ballon d’Or kazanmış üç futbolcudan biri.

RONALDO 2026 BALLON D’OR ADAYI MI?

Hayır. Beş kez Ballon d’Or kazanan Cristiano Ronaldo, 2026 yılının 30 kişilik aday listesinde yer almıyor.

MBAPPÉ 2026 BALLON D’OR ADAYI MI?

Evet. Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, 2026 Ballon d’Or adayları arasında bulunuyor. Mbappé, ödül için gösterilen güçlü favoriler arasında yer alıyor.

BALLON D’OR 2026 FAVORİLERİ KİMLER?

Aday listesinde öne çıkan isimler arasında Bayern Münih’te ve İngiltere Milli Takımı’nda sergilediği gol performansıyla dikkat çeken Harry Kane, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Real Madrid’in golcüsü Kylian Mbappé bulunuyor. Geçen yılın kazananı Ousmane Dembélé, Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland ve Real Madrid’den Vinícius Júnior da güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

PSG LİSTEYE DAMGA VURDU

Paris Saint-Germain, 2026 Ballon d’Or aday listesinde en fazla futbolcuyla temsil edilen kulüp oldu. Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Pacho ve Fabián Ruiz’in yanı sıra PSG’ye yeni transfer olan Ferran Torres de listede yer aldı.

YILIN KALECİSİ ADAYLARI

Yılın kalecisi ödülü için ise Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Joan García, Edouard Mendy, Emiliano Martínez, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón ve Vozinha aday gösterildi.

BALLON D’OR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00’te Londra’da düzenlenecek. Tören, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.