Keşan Haberleri - Keşan Haber - Haberler

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Keşan Haberleri

Keşan haber, Keşan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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EVDEN ÇIKAMAYANLAR SEYYAR SANDIKTA, HASTALAR İSE AMBULANSLA TAŞINARAK OY KULLANDI

EVDEN ÇIKAMAYANLAR SEYYAR SANDIKTA, HASTALAR İSE AMBULANSLA TAŞINARAK OY KULLANDI

Keşan - 14.05.2023
EVDEN ÇIKAMAYANLAR SEYYAR SANDIKTA, HASTALAR İSE AMBULANSLA TAŞINARAK OY KULLANDI

EVDEN ÇIKAMAYANLAR SEYYAR SANDIKTA, HASTALAR İSE AMBULANSLA TAŞINARAK OY KULLANDI

Keşan - 14.05.2023
Hastanelerde tedavi gören vatandaşlar ambulanslarla sandık başına gitti

Hastanelerde tedavi gören vatandaşlar ambulanslarla sandık başına gitti

Keşan - 14.05.2023
Hastanelerde tedavi görenler seyyar sandıkta oy kullandı

Hastanelerde tedavi görenler seyyar sandıkta oy kullandı

Keşan - 14.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 14.05.2023
TRAKYA'DA VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ

TRAKYA'DA VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ

Keşan - 14.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 13.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 13.05.2023
Edirne'de 92,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de 92,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Keşan - 13.05.2023
TOGG Selimiye Camisi Meydanı'nda Tanıtıldı

TOGG Selimiye Camisi Meydanı'nda Tanıtıldı

Keşan - 11.05.2023
TOGG Selimiye Camisi Meydanı'nda Tanıtıldı

TOGG Selimiye Camisi Meydanı'nda Tanıtıldı

Keşan - 11.05.2023
TOGG SELİMİYE CAMİSİ MEYDANI'NDA TANITILDI

TOGG SELİMİYE CAMİSİ MEYDANI'NDA TANITILDI

Keşan - 11.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Selimiye Meydanı'nda görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Selimiye Meydanı'nda görücüye çıktı

Keşan - 11.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Selimiye ile buluştu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Selimiye ile buluştu

Keşan - 11.05.2023
Keşan'da tanıtılan Togg büyük ilgi çekti

Keşan'da tanıtılan Togg büyük ilgi çekti

Keşan - 11.05.2023
AK PARTİ'Lİ AKSAL: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÇOK CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ

AK PARTİ'Lİ AKSAL: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÇOK CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ

Keşan - 11.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 11.05.2023
Edirne'de temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere 'asker kınası' yakıldı

Edirne'de temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

Keşan - 11.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Edirne'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Edirne'de tanıtıldı

Keşan - 11.05.2023
YERLİ OTOMOBİL TOGG'A KEŞAN'DA YOĞUN İLGİ

YERLİ OTOMOBİL TOGG'A KEŞAN'DA YOĞUN İLGİ

Keşan - 11.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 10.05.2023
AK PARTİ'Lİ AKSAL: HDP HEP İÇİNDEYDİ AMA İYİ PARTİ'NİN O MASADAN KALKACAĞINDAN KORKTULAR

AK PARTİ'Lİ AKSAL: HDP HEP İÇİNDEYDİ AMA İYİ PARTİ'NİN O MASADAN KALKACAĞINDAN KORKTULAR

Keşan - 10.05.2023
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Millet İttifakı'nı eleştirdi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Millet İttifakı'nı eleştirdi

Keşan - 10.05.2023
AK Partili Aksal, Millet İttifakı'nı eleştirdi

AK Partili Aksal, Millet İttifakı'nı eleştirdi

Keşan - 10.05.2023
Keşan'da hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı

Keşan'da hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı

Keşan - 09.05.2023
Keşan'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Keşan'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Keşan - 09.05.2023
Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş

Keşan - 09.05.2023
OKUDUĞU KİTABI GETİREN ÇOCUKLAR, TİYATRO OYUNUNU ÜCRETSİZ İZLEDİ

OKUDUĞU KİTABI GETİREN ÇOCUKLAR, TİYATRO OYUNUNU ÜCRETSİZ İZLEDİ

Keşan - 09.05.2023
Keşan'da Otomobil Hırsızı, Okulda Klima Ünitesi Çalarken Yakalandı

Keşan'da Otomobil Hırsızı, Okulda Klima Ünitesi Çalarken Yakalandı

Keşan - 09.05.2023
Keşan'da otomobil çalan şahıs, aynı gün okuldan klima dış ünitesini çalarken yakalandı

Keşan'da otomobil çalan şahıs, aynı gün okuldan klima dış ünitesini çalarken yakalandı

Keşan - 09.05.2023
Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Keşan - 08.05.2023
Keşan'da Yol Kenarındaki Ot ve Ağaç Parçaları Yangın Çıkardı

Keşan'da Yol Kenarındaki Ot ve Ağaç Parçaları Yangın Çıkardı

Keşan - 08.05.2023
KEŞAN'DA 'HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ' YAPILDI

KEŞAN'DA 'HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ' YAPILDI

Keşan - 08.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 08.05.2023
Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş

Keşan - 08.05.2023
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Keşan - 08.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 07.05.2023
Keşan'da Hıdırellez Şenliği Düzenlendi

Keşan'da Hıdırellez Şenliği Düzenlendi

Keşan - 05.05.2023
Keşan'daki 'huzur ve güven' uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı

Keşan'daki "huzur ve güven" uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı

Keşan - 05.05.2023
Edirne'de husumetlisine balta ve tüfekle saldırmak isteyen şüpheli tutuklandı

Edirne'de husumetlisine balta ve tüfekle saldırmak isteyen şüpheli tutuklandı

Keşan - 04.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Giresun mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Giresun mitinginde konuştu: (3)

Keşan - 04.05.2023
Keşan'da husumetli olduğu kişiyi önce baltayla saldırdı, sonra tüfekle vurmak istedi

Keşan'da husumetli olduğu kişiyi önce baltayla saldırdı, sonra tüfekle vurmak istedi

Keşan - 04.05.2023
Keşan'da husumetli olduğu kişiye baltayla saldırdı, tüfekle vurmak istedi

Keşan'da husumetli olduğu kişiye baltayla saldırdı, tüfekle vurmak istedi

Keşan - 04.05.2023
'Grabuna' filminin çekimleri tamamlandı

"Grabuna" filminin çekimleri tamamlandı

Keşan - 04.05.2023
Edirne'de göçmen kaçakçılığı hükümlüsü yakalandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı hükümlüsü yakalandı

Keşan - 04.05.2023
KENT MÜZESİ OLAN TARİHİ BİNADA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

KENT MÜZESİ OLAN TARİHİ BİNADA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

Keşan - 03.05.2023
Keşan Kent Müzesi'nde Türk Sanat Müziği Konseri

Keşan Kent Müzesi'nde Türk Sanat Müziği Konseri

Keşan - 03.05.2023
Keşan Kent Müzesi'nde Türk Sanat Müziği Konseri

Keşan Kent Müzesi'nde Türk Sanat Müziği Konseri

Keşan - 03.05.2023
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Keşan - 03.05.2023
METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Keşan - 03.05.2023

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