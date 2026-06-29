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Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
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Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 dönüm alan ve tarım araçları zarar gördü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 dönüm alan ile tarım araçları zarar gördü.

Keşan-Gelibolu kara yolu üzerinde Sanayi Kavşağı yakınlarındaki buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Keşan-Gelibolu kara yolunda zaman zaman aksamalar yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile bitişikteki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 istasyon çalışanına, ambulansta müdahale edildi. Yangında 40 dönüm alan ile tarım araçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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