EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) liderliğinde yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli 'Go2Recycling' projesi kapsamında inşa edilen tam donanımlı 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Keşan'ın İspat Cami Mahallesi'nde 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi binasının açılışına Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak konuşan AB Proje Koordinatörü Şenay Çekiç, GÜNEKAB'ın inisiyatifinde ve iş girişimiyle Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den beş ortağın iş birliğiyle hazırlanan projenin, AB tarafından 'Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı' kapsamında desteklenmeye hak kazanarak eylül 2024 tarihinde uygulanmaya başlandığını söyledi. Çekiç, "Ocak ayında tamamlanacak olan projenin toplam bütçesi yaklaşık 1,5 milyon avro olup, bu bütçenin yaklaşık 456 bin avroluk kısmı ise GÜNEKAB'ın sorumluluğundaki çalışmalar için ayrılmıştır. Projemiz kapsamında en önemli yatırımlardan biri olan ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, Keşan'da yaklaşık 120 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan 1'inci sınıf atık getirme merkezidir. 3 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen merkezimizde; 13 ayrı atık depolama bölümü, 60 tonluk kantar, güneş enerjisi sistemi, solar aydınlatma ve idari bina bulunmaktadır. Bu merkezde kağıttan plastiğe, metalden cama, tekstilden elektronik atıklara, atık yağlardan ömrünü tamamlamış lastiklere kadar pek çok atık türü birbirinden ayrı şekilde kabul edilecek ve lisanslı firmalar aracılığıyla yeniden ekonomiye kazandırılacaktır" dedi.

'MERKEZİMİZ, ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÖRNEK OLUŞTURUYOR'

Çekiç, merkezin yalnızca bu çeşitli atıkların toplandığı bir tesis olarak değil, zaman içerisinde atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasına öncülük edecek, çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarına ev sahipliği yaparak toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak bir merkez olarak tasarlanarak, hayata geçirildiğini kaydetti. Çekiç, "Okul öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın, apartman yöneticilerimizin ve çevre gönüllülerimizin bir araya geldiği; atıkların nasıl ayrıştırılacağının, nasıl azaltılacağının, geri dönüşümün nasıl yapılacağının ve doğal kaynaklarımızın nasıl korunacağının öğrenildiği ve uygulandığı bir merkez olmasını hedefliyoruz. Çünkü geri dönüşüm kültürü yalnızca tesisler kurarak oluşturulamaz. Bu kültürün toplumun her kesimine ulaşması, çocuklarımızdan başlayarak günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmesi gerekir. Üstelik merkezimizin kendisi de çevre dostu uygulamalar açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Güneş panelleriyle enerji ihtiyacının karşılanmasını destekleyen, solar aydınlatma sistemi ve atık su deposuyla kaynakların verimli kullanılmasına imkan sağlayan bu tesisimiz, sürdürülebilir yaşamın yalnızca anlatıldığı değil, uygulamalı olarak gösterildiği bir merkez olacaktırö diye konuştu.

'ÇEVRE DUYARLILIĞININ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞTİ'

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise GÜNEKAB bünyesinde yürütülen çalışmaların çevre bilincinin gelişmesi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Keşan'da çevre bilincini geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları anlatan Özcan, göreve başladıktan kısa süre sonra Kurtuluş Caddesi'nde yaşadığı bir olayı unutamadığını söyledi. Bir vatandaşın beşinci kattan çöp poşetini doğrudan sokağa attığını gördüğünü ifade eden Özcan, bu durumun kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi. Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurgulayan Özcan, o yıllarda okulları ziyaret ettiklerinde öğrencilerin yiyecek ve içecek ambalajlarını yere attıklarına tanık olduklarını, okul yöneticilerinin de çöp kutusu taleplerinde bulunduğunu söyledi. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının zaman alan bir süreç olduğunu belirten Özcan, bugün gelinen noktada toplumda çevre duyarlılığının önemli ölçüde geliştiğini söyledi. Katı atıkların çevre kirliliğine neden olmaması için düzenli depolama sahalarında uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi veya geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Özcan, en doğru yaklaşımın atıkların daha oluştuğu kaynağında ayrıştırılması olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı