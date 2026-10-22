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HSK, Malkara ile Gelibolu ve Eceabat'ın ağır ceza yargı çevresini Keşan'a bağladı

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HSK, Tekirdağ'ın Malkara ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin ağır ceza mahkemesi yargı çevresini Keşan Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu ilçeler artık Tekirdağ ve Çanakkale ağır ceza mahkemeleri yerine Keşan'ın yargı çevresinde yer alacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin ağır ceza mahkemesi yargı çevresinin, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Malkara ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin ise Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasını teklif etti.

HSK Genel Kurulu, coğrafi durum ve ulaşım imkanlarını göz önüne alarak söz konusu ilçelerin ağır ceza mahkemesi yargı çevresinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA
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