Edirne Keşan'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne Keşan'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangın, 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangına, havadan ve karadan birçok ekip müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde saat 14.00 sıralarında makilik alanda çıkıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangına Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Keşan Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de destek verdi. Yangın nedeniyle Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilçede sağanak başladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Manisa'da neler oluyor? Ferdi Zeyrek'in eşiyle ilgili iddialar il başkanını kızdırdı

Ferdi Zeyrek'in eşine kapıları kapattı: Ahde vefa diye....
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.