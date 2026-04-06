Keşan'daki cinayetin şüphelisi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, E.S. isimli bir kişi, aileler arasında yaşanan husumetten dolayı Metin Budak'ı park halindeki minibüsünde tabancayla vurarak öldürdü. E.S., yasa dışı yolla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı ve cinayette kullandığı silah çöp konteynerinde bulundu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Metin Budak'ı (41), evinin önündeki otoparkta park halindeki minibüste tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen E.S. (26), yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken Havsa ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. E.S.'nin polise verdiği ilk ifadede aileler arasında yaşanan husumetten dolayı Budak'ı öldürdüğü söylediği öğrenildi.

Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi. İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü 34 YZS 43 plakalı minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. İddiaya göre, bu sırada minibüsün yanına gelen E.S., belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan 6 el ateş etti. Budak, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİNDİĞİ TAKSİDE YAKALANDI

Polisin, olayın ardından kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. E.S., Edirne'ye gitmek için bindiği takside Havsa ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında yakalanıp, gözaltına alındı. E.S.'nin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

SİLAH ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

E.S., işlemlerinin ardından Keşan'a getirildi. Polis, cinayette kullanılan silahı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde buldu. E.S.'nin polise verdiği ilk ifadede Metin Budak'ı aileleri arasında yaşanan husumetten dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi