Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 11 gram ele geçirildi

Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 11 gram ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Aşağı Zaferiye ve Yörük mahallelerindeki denetimlerde 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 11 gram uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Aşağı Zaferiye ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde C.E, Y.D. ve D.D'nin üzerleri arandı.
Aramalarda toplam 11 gram uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA