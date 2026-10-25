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Saros Körfezi'nde 40 santimetrelik mavi denizanası görüntülendi! Çıplak elle dokunulmaması öneriliyor

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Saros Körfezi'nde 40 santimetrelik mavi denizanası görüntülendi! Çıplak elle dokunulmaması öneriliyor
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, yaklaşık 40 santimetre çapındaki mavi renkli deniz ciğeri denizanası su yüzeyinde görüntülendi. Su sıcaklığı değişimleri ve akıntılarla kıyıya geldiği belirtilen tür, temas halinde ciltte kızarıklık, yanma ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Vatandaşların denizanasına çıplak elle dokunmaması öneriliyor.

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanası görüntülendi.

AKINTILARLA KIYIYA GELDİ

Saros Körfezi'nde son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu. Erikli köyü sahilinde yaşayanlar, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanasını su yüzeyinde görüntüledi.

Yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu belirtilen denizanası, yuvarlak ve jelimsi gövdesiyle dikkat çekti.

KIZILDENİZ KÖKENLİ TÜR

Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşayan bu tür, iri gövdesi, kubbe biçimindeki yapısı ve kalın ağız kollarıyla tanınıyor. Kızıldeniz kökenli olan ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılan bu tür, açık mavi rengi ve büyük gövdesiyle biliniyor.

ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN UYARISI

Deniz ciğeri denizanasının insanlarda genellikle hafif düzeyde yakıcı etkiye neden olduğu ancak temas halinde ciltte kızarıklık, yanma ve alerjik reaksiyonların görülebileceği bildirildi.

Bu nedenle vatandaşların denizanasına çıplak elle dokunmaması, kıyıya vurmuş canlılarla da temastan kaçınması öneriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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