Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünya Erkekler Günü (Uluslararası Erkekler Günü) her yıl 19 Kasım'da kutlanıyor; 2026'da Perşembe gününe denk geldi. Gün 1999'da Trinidad ve Tobago'da başlayan gelenekle bu tarihte. 19 Kasım aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in (BM) 2013'te resmî takvimine aldığı Dünya Tuvalet Günü ve Edirne'nin Keşan ilçesinin kurtuluş günü.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Erkekler Günü her yıl 19 Kasım'da. Gün bir sivil girişimden doğdu ve BM tarafından resmî olarak tanınmıyor; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden farkı da bu. Romanya, 19 Kasım'ı resmî ulusal erkekler günü olarak kabul eden ilk ülke oldu.

NEDEN 19 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Tarihi, Trinidad ve Tobago'dan tarihçi Jerome Teelucksingh seçti. Teelucksingh 1999'da günü ülkesinde yeniden başlatırken 19 Kasım'ı tercih etti. Bu tarih babasının doğum günü. Aynı zamanda 1989'da Trinidad ve Tobago milli futbol takımının Dünya Kupası'na gitme mücadelesiyle ülkeyi bir araya getirdiği gün.

Fikrin ilk denemesi biraz daha eski. Thomas Oaster 7 Şubat 1992'de bir erkekler günü başlatmıştı. Malta bu günü 1994'ten itibaren şubatta kutladı, 2009'da 19 Kasım'a geçti.

ERKEKLER GÜNÜ NE İÇİN KUTLANIYOR?

Günün amacı erkek ve erkek çocuklarının sağlığına, erkeklerin karşılaştığı ayrımcılığa ve olumlu rol modellerine dikkat çekmek. Her yıl ayrıca bir tema belirleniyor.

19 KASIM BAŞKA NE GÜNÜ?

19 Kasım, Dünya Tuvalet Günü. Gün, güvenli tuvalete ve sanitasyona erişimi olmayan insanların sorununa dikkat çekmek için kutlanıyor. Günü ilk kez 2001'de, Jack Sim'in kurduğu Singapur merkezli Dünya Tuvalet Örgütü ilan etti. Singapur'un sunduğu "Herkes için Sanitasyon" kararını BM Genel Kurulu 2013'te kabul edince gün BM'nin resmî günleri arasına girdi.

Kampanyayı her yıl BM'nin su ve sanitasyon çalışmalarını yürüten UN-Water düzenliyor, yılın temasını da o belirliyor. Gün, BM'nin herkes için temiz su ve sanitasyonu hedefleyen 6 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'yla bağlantılı.

KEŞAN'IN KURTULUŞU NE ZAMAN?

Edirne'ye bağlı Keşan'da 19 Kasım, ilçenin 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak anılıyor. Keşan, 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi idaresine geçti. 2026'da kurtuluşun 104. yılı.