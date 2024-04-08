Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi ulaşım denetimleri gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Ramazan Bayramı öncesinde ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Trafik Jandarması Timleri çeşitli noktalarda radarlı hız denetimleri gerçekleştirdi.

Bayram tatilinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Keşan-Enez ve Edirne- Süloğlu karayolunda hız ihlallerinin önlenmesi ve trafik kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanması için havadan dron kamera destekli radarlı hız denetimleri de yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Süloğlu Edirne Keşan Güvenlik Havacılık Trafik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title