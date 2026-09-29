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Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir taksinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Takside yapılan aramada 132,32 gram metamfetamin ile 25,29 gram taş kokain ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturcuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir taksinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon başladdı.

Ekiplerin takibi sonucu taksi Yeni Mescit Mahallesi Kural Sokak'ta durdurularak, arandı.

Aramada 132,32 gram ağırlığında metamfetamin ve 25,29 gram taş kokain ele geçirildi.

Polis ekiplerince sürücü K.K. ve taksideki yolcu E.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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