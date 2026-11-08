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Keşan'da sahte polise 1 milyon 350 bin TL kaptıran kişi şikayetçi oldu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, WhatsApp'tan kendini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirdiği IBAN'a 1 milyon 350 bin lira gönderdi. Dolandırıldığını fark eden kişi polise şikayette bulundu, soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, ilçede yaşayan S.K.K'ye WhatsApp üzerinden ulaşan kişi kendisini polis olarak tanıttı.

Güven kazanmak amacıyla polis kimliği ve tutuklanan kişilere ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafları gönderen şüpheli, daha sonra vatandaşı telefonla aradı.

Banka hesaplarının ele geçirildiğini ve geçici olarak dondurulduğunu söyleyen şüpheli, çeşitli bahanelerle vatandaşın para göndermesini sağladı.

Verilen IBAN'a 1 milyon 350 bin lira gönderen S.K.K, dolandırıldığını fark ederek polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dolandırıcılar para istedi

Edirne'de WhatsApp hesapları ele geçirilen 3 kişinin rehberlerindeki kişilerden para istendiği iddia edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran S.V, Ş.E. ve İ.E, WhatsApp hesaplarının bilgileri dışında ele geçirildiğini öğrendiklerini belirttiler.

Hesaplarından rehberlerindeki kişilere para talebi gönderildiğini öğrenen kişiler şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alışveriş yapmak isterken dolandırıldığı öne sürüldü

Edirne'de sosyal medya üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişi dolandırıldı.

Sosyal medyada gördüğü alışveriş ilanına tıklayan Ş.Ö, satıcıyla iletişime geçerek anlaşmaya vardı.

Satıcının yönlendirmesiyle güvenli ödeme adı altında 39 bin 512 lira gönderen Ş.Ö, daha sonra bankadan gelen telefonla dolandırılmış olabileceğini öğrendi.

Ş.Ö'nün polise şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çöp konteynerine çarpan otomobil devrildi

Uzunköprü ilçesinde çöp konteynerine çarpan alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi.

M.Ç. idaresindeki otomobil, Kavak Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 1,90 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Tekirdağlı Hüseyin Caddesi'nde N.G. idaresindeki otomobil yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Sürücü N.G'nin olayın ardından polis merkezine kendiliğinden başvurduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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