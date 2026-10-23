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Keşan'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı

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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri firari hükümlüyü durdurdu. Sorgulamada hükümlünün uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi ve cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.D'yi durdurdu.

Yapılan sorgulamada, R.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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