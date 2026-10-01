Keşan'da silahlı kavgada yaralanan kişiyi ruhsatsız tabancayla vuran zanlı tutuklandı

Keşan'da silahlı kavgada yaralanan kişiyi ruhsatsız tabancayla vuran zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi, ruhsatsız tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan 1 zanlı, ruhsatsız tabancasıyla Keşan Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Yörük Mahallesi'nde yaşayan B.B'nin husumetlisi K.A'nın evine gitmesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. yanındaki ruhsatsız tabanca ile K.A'ya ateş etti.
Ağır yaralandığı öğrenilen K.A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen amsulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan B.B. bir süre sonra Keşan Emniyet Müdürlüğüne ruhsatsız tabancasıyla giderek teslim oldu.
İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.