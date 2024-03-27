Edirne'de kahvehanede kumar oynayanlara yüksek ceza
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.
Kahvehanede denetim yapan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, 25 bin 700 lira idari ceza uyguladı.
Kahvehanenin ruhsatsız olduğu belirlendi.
İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.