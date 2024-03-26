Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Keşan ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.

Trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca ve Çamlıca köylerinde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.