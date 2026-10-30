Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme 2 Kasım'da başlayacak

Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme 2 Kasım'da başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak. Yaklaşık 60 gün sürecek çalışmalarda yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun grupları iyileştirilecek; güvenlik nedeniyle parka giriş yapılamayacak.
Keşan ilçesindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, parkın yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
Yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince vatandaşların güvenliği nedeniyle parka giriş yapılamayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA