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Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme 2 Kasım'da başlayacak

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Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak. Yaklaşık 60 gün sürecek çalışmalarda yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun grupları iyileştirilecek; güvenlik nedeniyle parka giriş yapılamayacak.

Keşan ilçesindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, parkın yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince vatandaşların güvenliği nedeniyle parka giriş yapılamayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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