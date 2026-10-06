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Keşan'da 7 gram uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet ve Yörük mahallelerindeki denetimlerde 7 gram uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Cumhuriyet ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde 7 gram uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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