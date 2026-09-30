Edirne Keşan'da kuru ot yangını rüzgarla büyüdü, itfaiye evlere sıçramadan söndürdü

Edirne Keşan'da kuru ot yangını rüzgarla büyüdü, itfaiye evlere sıçramadan söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Keşan'da 16.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaplan Sokak'taki kuru otlar bilinmeyen nedenle tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü; çevredekiler tedbir için evlerini boşalttı, inceleme sürüyor.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan ot yangını, çevredeki evlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Saat 16.30 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaplan Sokak üzerindeki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşarak yanmaya başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanlarda tedbir amacıyla evlerini boşalttı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.