Edirne Keşan'da 51 uyuşturucu hap ve av tüfeği ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Edirne Keşan'da 51 uyuşturucu hap ve av tüfeği ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kemalpaşa Mahallesi'nde durdurulan araçta ruhsatsız av tüfeği ve 51 uyuşturucu hap, zanlının diğer aracında ise 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan D.K'nın kullandığı araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.
D.K'nın diğer aracında yapılan aramada da 57 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan D.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA