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Bayraktar TB2 ve AKINCI kara yoluna indi! Manisa-Balıkesir yolu pist olarak kullanıldı

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Bayraktar TB2 ve AKINCI kara yoluna indi! Manisa-Balıkesir yolu pist olarak kullanıldı Haber Videosunu İzle
Bayraktar TB2 ve AKINCI kara yoluna indi! Manisa-Balıkesir yolu pist olarak kullanıldı
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Baykar'ın geliştirdiği iki Bayraktar TB2 ve bir AKINCI, pistlerin kullanılamadığı senaryoya yönelik tatbikatta 12 Kasım'da Manisa-Balıkesir kara yoluna iniş ve kalkış yaptı. Keşan, Çorlu ve İzmir'den havalanan üç platform aynı noktada buluştu. Kabiliyetin KIZILELMA ve Bayraktar TB3 dahil tüm milli platformlara kazandırılması hedefleniyor.

  • Keşan'dan havalanan Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan AKINCI ve İzmir'den kalkış yapan bir Bayraktar TB2, 12 Kasım'da Manisa-Balıkesir kara yoluna iniş ve kalkış yaptı.
  • Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirildi.
  • Operasyonel konseptin KIZILELMA ve Bayraktar TB3 dahil tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş-kalkış yapabilmesini kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının, pistlerin kullanılamayacağı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla başlatılan saha çalışmalarının ilk uygulaması hayata geçirildi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.

ÜÇ FARKLI ÜSTEN KALKIP AYNI YOLDA BULUŞTULAR

Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu.

Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İzmir'den kalkış yapan bir başka Bayraktar TB2, Manisa- Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmaksızın görev yapabilme kabiliyeti sergilenmiş oldu.

SIRADA KIZILELMA VE TB3 VAR

Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 de dahil olmak üzere, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.

KURUMLAR ARASI GENİŞ ÇAPLI KOORDİNASYON

MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken, yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

Tatbikat, TSK bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

Kaynak: AA
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