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Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Haber Videosunu İzle
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
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Peş peşe istifalar ve görevden almalarla sarsılan CHP'ye bir kötü haber daha geldi. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. CHP Keşan İlçe Başkanı Ali Çakır, istifaya ilişkin "Hem CHP'yi satıyor hem de ona oy veren Keşanlıları" ifadelerini kullandı.

  • Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti.
  • Özcan, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 53.11 oy oranıyla 4. dönem belediye başkanı seçilmişti.
  • CHP Keşan İlçe Başkanı Ali Çakır, Özcan'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

İzmir ve Haymana'dan sonra Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da CHP'den istifa etti. 4 dönemdir Keşen Belediye Başkanlığı yapan Özcan, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 53.11'lik oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. 

"TELEFONLARIMI AÇMADI"

CHP Keşan İlçe Başkanı Ali Çakır, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, Özcan'ın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin haberleri yerel basında gördüğünü, kendisinin telefonlarını açmadığını belirterek şunları söyledi:

"HEM CHP'Yİ HEM KEŞAN HALKINI SATIYOR"

"Asırlık çınar CHP'ye hainlik yaparak siyasi yaşamını sonlandıracağını, final yapacağını düşünmek istemiyorum. Eğer böyle bir düşüncesi varsa önce belediye başkanlığından istifa etmesi gerekir. Çünkü Keşan halkının helal oylarıyla o göreve geldi. Hem CHP'yi satıyor böyle hem de Keşan halkını, ona oy veren Keşanlıları satıyor. O yüzden inanmak istemiyorum."

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

1956 yılında Keşan’a bağlı Seydiköy’de doğdu. İlkokulu Seydiköy’de, ortaokulu, Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, liseyi Edirne Lisesi’nde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etti. Mezuniyetinin ardından, Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1991 yılından 2003 Aralık ayı sonuna kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak Keşan halkına hizmet verdi. Belediye başkan aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçildi. Belediye Başkanlığı’nda ilk dönemini tamamlayan Özcan, 2009, 2014 ve son olarak da 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde 4. kez belediye başkanı oldu. Mehmet Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Çürük elmalar tek tek dökülüyor. Darısı gerisinin başına....

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Haber YorumlarıRevolver:

Butlancıların kaybı..

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Haber YorumlarıDragoz:

Buna kötü haber denmez cuntaya karşı olanlar bir çatı altında toplanacak

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Haber YorumlarıCan:

Hala asırlık Çınar diyorlar Atatürk ü kullanıyorlar . Gidin bi artık .

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