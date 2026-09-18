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Edirne'de 86 yaşındaki adamın ölümünde cinayet şüphesi! Telefonunu kapatan eşi Yunanistan sınırında yakalandı

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Edirne'de 86 yaşındaki adamın ölümünde cinayet şüphesi! Telefonunu kapatan eşi Yunanistan sınırında yakalandı Haber Videosunu İzle
Edirne'de 86 yaşındaki adamın ölümünde cinayet şüphesi! Telefonunu kapatan eşi Yunanistan sınırında yakalandı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 21 Ağustos akşamı evinde, yatağının yanında ölü bulunan emekli Mehmet Emin Keskindir'in (86) ölümü şüpheli görüldü. Eşi M.K.'nin (66) çelişkili beyanları ve otopside vücudunda tespit edilen darp izleri üzerine olayı 'eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendiren polis, kadını teknik takibe aldı. Cep telefonunu kapattığı belirlenen M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırındaki Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

  • Edirne'nin Keşan ilçesinde 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı evinde yatağının yanında ölü bulundu.
  • Otopside Keskindir'in vücudunda darp izlerine rastlanması ve eşi M.K.'nin çelişkili beyanları üzerine olay 'eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendirildi.
  • Cinayet şüphelisi 66 yaşındaki M.K., cep telefonunu kapatmasının ardından İpsala ilçesinin Yunanistan sınırındaki Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Mehmet Emin Keskindir'in (86) cinayet şüphelisi eşi M.K. (66), Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

YATAĞININ YANINDA ÖLÜ BULUNDU

Keşan ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu. Polis, yaptığı incelemede ölümü şüpheli bularak, Keskindir'in eşi M.K.'nin ifadesine başvurdu. M.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması ve otopside eşinin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı 'Eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendirdi.

TELEFONUNU KAPATIP SINIRA GİTTİ

Teknik takip ve izleme uygulanan M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı. Polisin kaçma şüphesi üzerine takibe aldığı M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1'inci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., soruşturmanın yürütüleceği Keşan'a götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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