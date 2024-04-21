Keşan Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Keşan yerel seçim sonuçları!

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Seçim sonuçlarına göre, CHP'den Mehmet Özcan %53.11 oy oranıyla 20.667 oy alarak birinci sırayı elde etti. Onu, AK Parti'den Mustafa Helvacıoğlu takip etti ve %41.47 oy oranıyla 16.139 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Diğer adaylar arasında İYİ Parti'den Zafer Sarıkeçe %2.11 oy oranıyla 822 oy, DEM Parti'den Abdullah Kaya %0.97 oy oranıyla 380 oy ve Zafer Partisi'nden Mustafa Aksu %0.83 oy oranıyla 325 oy aldılar. Bu sonuçlara göre, Mehmet Özcan CHP adayı olarak seçimi önde tamamlamıştır.