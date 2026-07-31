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Edirne'de emekli polis, tartıştığı komşusu ile eşi ve çocuğunu tabancayla vurdu

Edirne'de emekli polis, tartıştığı komşusu ile eşi ve çocuğunu tabancayla vurdu Haber Videosunu İzle
Edirne'de emekli polis, tartıştığı komşusu ile eşi ve çocuğunu tabancayla vurdu
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Edirne'de emekli bir polis, aralarında husumet bulunan komşusuyla yaşadığı tartışmanın ardından tabancasını alıp yeniden olay yerine geldi. Komşusu, eşi ve çocuğuna ateş açan şüpheli gözaltına alınırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edirne’nin Keşan ilçesi Belkoop mevkiinde bulunan bir apartmanın bahçesinde, emekli polis M.K. ile daha önce aralarında husumet bulunan komşuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

KOMŞUSU, EŞİ VE ÇOCUKLARINA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., evine giderek tabancasını aldı. Yeniden olay yerine gelen M.K., tartıştığı A.K., eşi İ.K. ve çocukları C.K.’ye ateş açtı. Tartışma ihbarı alarak olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K.’nın ateş ettiğini görünce kavgayı sonlandırmak için havaya uyarı ateşi açtı. 

1'İNİN DURUMU CİDDİ

Olayda mermilerin isabet ettiği A.K., C.K. ve İ.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından emekli polis M.K. tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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