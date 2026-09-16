14 yaşındaki Yasin, kalp krizinden öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Yasin Şişekıran (14), evlerinin bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Paşayiğit Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yasin Şişekıran, evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Özel araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şişekıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yasin Şişekıran'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı