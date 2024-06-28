Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Keşan'a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında, saat 16.00 sıralarında çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),