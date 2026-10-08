Haberler

Edirne Keşan'da dur ihtarına uymayan göçmen aracı binaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil, dur ihtarına uymayınca takibe alındı ve binaya çarptı. Araçtaki 8 göçmenden 2'si yaralandı; yaralılar Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin binaya çarpması sonucu 2 yabancı uyruklu yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe aldı.

Takip sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir binanın giriş katına çarptı.

Araçta bulunan 8 düzensiz göçmenden 2'si yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer düzensiz göçmenler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
İstanbul'un kalbinde Filistin için tek yürek: Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Ankara’da havaya ateş açan ve görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı

Bir de kaydedip paylaştılar! Başkent sokaklarında skandal görüntü
Kastamonu'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 410 bin 719 TL ceza! Tam 9 ayrı ihlal

16 yaşındaki sürücü polisten kaçtı! Kesilen ceza dudak uçuklattı