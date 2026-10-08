Edirne Keşan'da dur ihtarına uymayan göçmen aracı binaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Edirne Keşan'da dur ihtarına uymayan göçmen aracı binaya çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil, dur ihtarına uymayınca takibe alındı ve binaya çarptı. Araçtaki 8 göçmenden 2'si yaralandı; yaralılar Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin binaya çarpması sonucu 2 yabancı uyruklu yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe aldı.
Takip sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir binanın giriş katına çarptı.
Araçta bulunan 8 düzensiz göçmenden 2'si yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer düzensiz göçmenler işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA