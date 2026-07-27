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Keşan'da Virajı Alamadı: Ameliyat Hemşiresi Hayatını Kaybetti

Keşan'da Virajı Alamadı: Ameliyat Hemşiresi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayıp takla atan otomobilin sürücüsü ameliyat hemşiresi Erol Denizcan (29) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tatil için ailesini ziyarete gelen Denizcan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün virajı alamayıp takla attığı kazada ameliyat hemşiresi Erol Denizcan (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Erikli Köprüsü mevkisinde virajı alamayan Erol Denizcan yönetimindeki 22 AEK 010 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Denizcan ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Denizcan, kurtarılamadı. Denizcan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu. Erol Denizcan'ın tatil için ailesinin yaşadığı Mecidiye köyü sahiline geldiği ve İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat hemşiresi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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