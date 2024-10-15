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Keşan'da Dronlu Güvenlik Uygulaması: 201 GBT Sorgulandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Keşan'da Dronlu Güvenlik Uygulaması: 201 GBT Sorgulandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, dron desteğiyle gerçekleştirdiği uygulamada 201 kişiyi sorguladı, 129 aracı kontrol etti. Uygulama sırasında ruhsatsız bir tabanca bulundu ve çeşitli ceza işlemleri uygulandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından şehir genelinde dronlu uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli yapılan uygulamada 201 kişinin GBT'sini sorgularken, 129 araçta kontrol etti. Uygulama kapsamında, durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçilirken, sürücü R.A. hakkında adli işlem yapıldı. 1 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 5 araç ve 3 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden 63 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Edirne Hukuk Polis Keşan

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