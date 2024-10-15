Keşan'da Dronlu Güvenlik Uygulaması: 201 GBT Sorgulandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından şehir genelinde dronlu uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli yapılan uygulamada 201 kişinin GBT'sini sorgularken, 129 araçta kontrol etti. Uygulama kapsamında, durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçilirken, sürücü R.A. hakkında adli işlem yapıldı. 1 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 5 araç ve 3 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden 63 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),