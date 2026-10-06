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YENİ Parti Keşan İlçe Başkanı, TYH işçilerinin Kod 22 mağduriyetini gündeme taşıdı

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YENİ Parti Keşan İlçe Başkanı, TYH işçilerinin Kod 22 mağduriyetini gündeme taşıdı
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YENİ Parti Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, TYH Tekstil'den çıkarılan DİSK'e bağlı sendika üyesi işçilere destek ziyaretinde bulundu. Çakır, işçilerin çıkış kodunun Kod 17'den Kod 22'ye çevrildiğini, bu yüzden kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik ödeneği alamadıklarını söyledi.

(EDİRNE) - YENİ Parti Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan ilçesindeki TYH Tekstil fabrikasından çıkarılan DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası üyesi işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Çakır, beraberindeki partililerle birlikte fabrika önünde kurulan çadırı ziyaret etti.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, "İşten çıkarılan çalışanlar, ilk aşamada fesih bildirimlerinin Kod 17 üzerinden yapıldığını ancak hukuki haklarını arayacaklarını beyan etmelerinin ardından çıkış kodlarının işveren tarafından Kod 22 olarak değiştirildiğini ifade etti. İşçiler, bu kod değişikliği sebebiyle hem kıdem ve ihbar tazminatlarından mahrum bırakıldıklarını hem de işsizlik ödeneği almalarının engellendiğini vurgulayarak, anayasal sendikal örgütlenme hakkını sonuna kadar savunacaklarını kaydetti" dedi.

Burada verilen mücadelenin yalnızca bir ücret mücadelesi değil, aynı zamanda anayasal haklara sahip çıkma ve onur mücadelesi olduğunu söyleyen Çakır, "Sabahın ilk ışıklarından akşama dek alın teri döken emekçilerimizin haksız gerekçelerle ve masa başı oyunlarıyla işten çıkarılması asla kabul edilemez. Sendikal haklar anayasal güvence altındadır. YENİ Parti olarak, hakları teslim edilene kadar işçi kardeşlerimizin yanında saf tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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