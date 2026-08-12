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Edirne'de denizde hareketsiz bulunan 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Edirne'de denizde hareketsiz bulunan 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki İlyas Oğuz, suda hareketsiz bulundu. Kıyıya çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Oğuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Oğuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli Köyü sahilinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki İlyas Oğuz, bir süre sonra suda hareketsiz bulundu.

KIYIYA ÇIKARILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli Köyü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Oğuz'un bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler, onu kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Oğuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Oğuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları56t226kjz9:

dede ne işin vardı denizde Allah rahmet eylesin

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