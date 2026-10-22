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HSK kararıyla Malkara, Gelibolu ve Eceabat Keşan Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı

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HSK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı; Malkara, Gelibolu ve Eceabat Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Malkara Tekirdağ, Gelibolu ve Eceabat Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı; karar 21 Ekim Çarşamba'dan itibaren uygulanacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bazı ilçelerin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre, Malkara ilçesinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanırken, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. İşbu kararın 21 Ekim Çarşamba Günü'nden itibaren uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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