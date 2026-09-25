Keşan'da evin önündeki halıyı alan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

Keşan'da evin önündeki halıyı alan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde bir evin önünde asılı halıyı fark eden şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra halıyı alıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yolda yürürken bir evin önündeki halıyı gören şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra halıyı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Keşan'da bir evin önünde asılı bulunan halıyı fark eden şüpheli, bir süre çevreyi kontrol etti. Ardından evin bahçesine giren şüpheli şahıs, burada asılı bulunan halıyı alarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin halıyı almadan önce çevreyi uzun süre kontrol ettiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı