KAHİRE HABERLERİ

Kahire - Bugün
Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği bildirildi
Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği bildirildi.
Kahire - Bugün
Son dakika haberleri | Etiyopya Cumhurbaşkanı Zewde, Nijer'de temaslarda bulundu
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
Kahire - Bugün
Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya-Mısır ortak konsolosluk komitesinin, 13. oturumunu salı ve çarşamba günleri Kahire'de gerçekleştirdiği belirtildi.
Kahire - Dün
Türk ve Mısır dışişleri heyeti arasındaki siyasi istişareler Kahire'de başladı
Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişarelerin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı bildirildi.
Kahire - Dün
Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
Mısır Dışişleri Bakanlığı, 5-6 Mayıs'ta Türk heyetiyle Kahire'de siyasi istişarelerde bulunulacağını duyurdu.
Kahire - Dün
4 Mayıs 2021 Haberleri
4 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
Kahire - 04.05.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2021
(Saraybosna/Berlin) 2- Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak.
Kahire - 04.05.2021
Türk heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de 5-6 Mayıs'ta temaslarda bulunacak
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de temaslarda bulunacak.
Kahire - 04.05.2021
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Kahire - 04.05.2021
Mısır, Fransa'dan 30 savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı
Mısır'ın Fransa'dan 30 adet savaş uçağı almasına ilişkin anlaşma imzalandı.
Kahire - 04.05.2021
Fransa Mısır'a 30 Rafale savaş uçağı satıyor
Fransız haber sitesi Disclose'da yer alan bilgilere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talebi üzerine Paris yönetimi ile Kahire, 26 Nisan'da 3,95 milyar avro değerinde silah anlaşması imzaladı.
Kahire - 03.05.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Filistin'de, 2006'dan beri başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılamadığını hatırlatan Çelik, 22 Mayıs'ta parlamento, 31 Temmuz'da başkanlık seçimlerinin yapılacağını, maalesef bunun mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Doğu Kudüs'te Filistinli grupların seçim yapmasına İsrail müsaade etmiyor, bununla ilgili seçim yapma taleplerini cevapsız bıraktı. Dolayısıyla İsrail hükümetinin bu seçimlere izin vermesi gerekiyor, yeni bir tarih belirlemesi gerekiyor. İsrail'i 1995 Oslo Geçici Anlaşması'ndaki hükümlere uymaya davet ediyoruz. İsrail bu anlaşmanın hükümlerini ihlal etmektedir. Filistinli grupların seçimlerini bu şekilde engellemesi, 1995 Oslo Geçici Anlaşması hükümlerinin ihlalidir. Filistinli gruplar umarız bu seçimlerde büyük bir uzlaşıyla gelecek döneme birlik-beraber içerisinde yürürler. Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi, yeni bir seçim tarihi belirlenmesi konusunu yakın bir şekilde takip edeceğiz." "Libya ve Mısır ziyaretini, iki ayrı konu olarak düşünmek lazım" Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kahire ve Trablus'a eş zamanlı ziyaret gerçekleştirilmesiyle ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Senkronize olarak düşünmemek lazım, iki ayrı konu.
Kahire - 03.05.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'e tepki: Aynen iade ediyoruz
'DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCIMIZ HEYETLE MISIR'A GİDECEK' Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çelik, Türkiye'nin Libya ve Kahire ziyaretlerinin senkronize bir ziyaret olmadığını kaydetti.
Kahire - 02.05.2021
Mısır Kıptı Kilisesi lideri, Etiyopya'yı Hedasi Barajı konusunda "çatışmadan" kaçınmaya çağırdı
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
Kahire - 02.05.2021
Mısır'da yolcu treni raydan çıktı
Mısır'ın Kafr Saad kentinde seyir halindeki bir yolcu treni raydan çıktı.
Kahire - 01.05.2021
Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu Orta Doğu turuna çıkıyor
1-7 Mayıs'ta Abu Dabi, Amman, Kahire ve Riyad'ı ziyaret edecek delegasyonun ajandasında ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD'nin bu ülkelerle olan güvenlik iş birliği konularının ve Yemen'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.
Kahire - 29.04.2021
YEE'nin 18 ülkeden öğrencileri kendi ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlattı
Kahire ve Rabat YEE tarafından düzenlenen çevrim içi etkinliğe Mısır, Fas, Afganistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Filistin, Kosova, Bosna Hersek, Fransa, Tunus, Cezayir, Malezya ve Lübnan'dan öğrenciler katıldı.
Kahire - 29.04.2021
Rabat ve Kahire Yunus Emre Enstitülerinin programında "ramazan gelenekleri" konuşuldu
Kahire - 28.04.2021
Mısır Dışişleri Bakanı: "Hedasi krizi Etiyopya'nın uzlaşmazlığıyla karşı karşıyadır"
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
Kahire - 27.04.2021
Mısır'ın Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulundu
Mısır'da başkent Kahire'nin kuzey doğusundaki Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulunduğu bildirildi.
Kahire - 27.04.2021
Mısır'da, İsrail'e karşı direniş liderlerinden Hafız Selame vefat etti
Yarı resmi el-Ahram gazetesinin haberine göre, Şeyh Selame, sağlığının bozulması üzerine Kahire'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kahire - 26.04.2021
Mısır'da "Kirdase olayları" davasında yargılanan 17 kişi idam edildi
Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'de yer alan habere göre Yeni Kahire Mahkemesi, Mahmud İzzet, Muhammed Abdulazim el-Beşlavi, Atıf Ali es-Semeri, Ahmed Şuşa ve Rıda Fehmi'nin 5 yıl süreyle terör listesine eklenmesi yönünde karar aldı.
Kahire - 25.04.2021
Eritre'de alıkonulan Mısırlı 95 balıkçı yaklaşık 4 ay sonra ülkelerine döndü
Mısır'ın El-Yevm es-Sabi gazetesinin Uluslararası Kahire Havalimanı'ndaki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yaklaşık 4 ay önce Eritre kara sularına girdikleri gerekçesiyle alıkonulan 95 balıkçı, Mısır Hava Yolları ile ülkeye döndü.
Kahire - 25.04.2021
Sisi ve Bin Zayid, bölgeye ilişkin konularda iş birliği içinde olmayı sürdürüyor
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Veliaht Prens Al Nahyan'ı Kahire'de kabul etti.
Kahire - 23.04.2021
Sisi ve Putin iki ülke arasındaki hava trafiğini 5,5 yıl sonra yeniden başlatma konusunda anlaştı
Rusya Devlet Bakanı Putin de Mısır ile ikili ilişkileri çeşitli yönlerde geliştirme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Putin, Moskova'nın bölgesel çevresinin istikrarı konusunda Kahire'nin önemli rolüne güvendiğini vurguladı.
Kahire - 23.04.2021
Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Hedasi Barajı konusunda Mısır'a desteğini belirtti
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
Kahire - 22.04.2021
Arap Su Konseyi: Hedasi Barajı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık bölgede savaşa yol açabilir
Kahire merkezli Arap Su Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır ve Sudan için su güvenliği, Arap milli güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kahire - 22.04.2021
Mısır'da Sinovac aşısı üretimi için anlaşma imzalandı
Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, Mısır Biyolojik Ürünler ve Aşılar Holding Şirketi (VACSERA), Çinli şirket Sinovac ile Mısır'da korona virüs aşısının üretilmesi için anlaşma imzaladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen imza törene Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayed ve Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Likiang katıldı.
Kahire - 21.04.2021
Etiyopya: Sudan ve Mısır, Afrika Birliği'nin başlattığı baraj müzakerelerini baltalamaya çalışıyor
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
Kahire - 21.04.2021
Hedasi barajı görüşmeleri neden yine sonuçsuz kaldı?
Gerginlik görüşmeler öncesinde başlamıştı Kinşasa'daki görüşmeler öncesinde yaşanan bazı gelişmeler, üç ülke arasında yapılan müzakerelerin gergin bir ortamda başlamasına sebep oldu. Sudan'daki askeri darbe sonrasında Kahire ve Hartum yönetimleri arasında artan diplomatik temaslar, kısa sürede iki ülkenin Nil konusunda ortak bir tavır izlemesini sağladı ve bu durum askeri ve istihbari alanlarında yapılan işbirliğiyle de perçinlendi.
Kahire - 20.04.2021
Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor
Mısır'ın başkenti Kahire'de antik Mısır'ın en ünlü kral ve kraliçelerinden bazılarına ait mumyalar yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.
Kahire - 19.04.2021
Sudan, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı nedeniyle ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
Kahire - 19.04.2021
Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Rönesans Barajı krizini çözmek için Afrika'nın desteğini istedi
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
Kahire - 18.04.2021
Son dakika haber: Mısır Sağlık Bakanlığı: Kalyubiye'deki tren kazasında 11 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kahire - 18.04.2021
Mısır Dışişleri Bakanı, Yunan mevkidaşıyla Libya krizini görüştü
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şukri'nin, ülkesini ziyaret eden Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile başkent Kahire'de bir araya geldiği belirtildi.
Kahire - 18.04.2021
Mısır Kalyubiye nerede, haritadaki yeri neresi? Mısır'daki tren kazası nerede oldu?