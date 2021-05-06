KAHİRE HABERLERİ

Kahire - 03.05.2021

Filistin'de, 2006'dan beri başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılamadığını hatırlatan Çelik, 22 Mayıs'ta parlamento, 31 Temmuz'da başkanlık seçimlerinin yapılacağını, maalesef bunun mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Doğu Kudüs'te Filistinli grupların seçim yapmasına İsrail müsaade etmiyor, bununla ilgili seçim yapma taleplerini cevapsız bıraktı. Dolayısıyla İsrail hükümetinin bu seçimlere izin vermesi gerekiyor, yeni bir tarih belirlemesi gerekiyor. İsrail'i 1995 Oslo Geçici Anlaşması'ndaki hükümlere uymaya davet ediyoruz. İsrail bu anlaşmanın hükümlerini ihlal etmektedir. Filistinli grupların seçimlerini bu şekilde engellemesi, 1995 Oslo Geçici Anlaşması hükümlerinin ihlalidir. Filistinli gruplar umarız bu seçimlerde büyük bir uzlaşıyla gelecek döneme birlik-beraber içerisinde yürürler. Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi, yeni bir seçim tarihi belirlenmesi konusunu yakın bir şekilde takip edeceğiz." "Libya ve Mısır ziyaretini, iki ayrı konu olarak düşünmek lazım" Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kahire ve Trablus'a eş zamanlı ziyaret gerçekleştirilmesiyle ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Senkronize olarak düşünmemek lazım, iki ayrı konu.