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Mısır Dışişleri Bakanı: Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazırız

Mısır Dışişleri Bakanı: Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazırız
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KAHİRE, 11 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ticaret, yatırım, sanayide yerelleşme ve temiz enerji alanlarında Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

KAHİRE, 11 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ticaret, yatırım, sanayide yerelleşme ve temiz enerji alanlarında Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Abdulati, perşembe günü Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'nde düzenlediği basın toplantısında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in son Mısır ziyaretinin, Xi'nin 10 yıl aradan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ilk devlet ziyareti olması ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle büyük önem taşıdığını belirtti.

Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesi'nin yeni aşamasına yönelik çalışmaları ilerlettiklerini kaydeden Abdulati, elektrikli araçlar gibi kilit önemdeki sektörlerde yerelleştirmeyi teşvik etmek de dahil olmak üzere iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Yenilenebilir ve temiz enerji başta olmak üzere Çin ile enerji alanındaki işbirliğini de güçlendireceklerini belirten Abdulati, "Ticaret hacmini ve işbirliğimizi artıracağız. Çinli şirketlerin ülkemizdeki faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

BRICS çerçevesindeki işbirliğine de değinen Abdulati, dünyanın birçok zorluk ve krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, platformun üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Abdulati, Mısır'ın BRICS üyeliğine büyük önem verdiğini ve diğer üye ülkelerle daha yakın işbirliği yürütmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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