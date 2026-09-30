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Kahire'de Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu Arap Ülkeleri Oturumu düzenlendi

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Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu Arap Ülkeleri Oturumu, salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi. Etkinlikte Çin ve Arap ülkelerinden yaklaşık 140 yetkili, uzman, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

KAHİRE, 30 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu: Arap Ülkeleri Oturumu, 29 Eylül 2026.

"Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu: Arap Ülkeleri Oturumu" salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi. Etkinlikte Çin ve Arap ülkelerinden yaklaşık 140 yetkili, uzman, akademisyen ve çeşitli sektörlerin temsilcileri bir araya geldi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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