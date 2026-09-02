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Sisi ve Şi'den Stratejik Ortaklık ve Ateşkes Vurgusu

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi, Kahire'de görüştü. Liderler, stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgede kapsamlı ateşkes için çabaları desteklediklerini belirtti. Görüşme sonrası anlaşmalar imzalandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgedeki savaşın sona erdirilmesi konularını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Şi başkent Kahire'nin doğusundaki El-İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, liderler "bölgede savaşın sona erdirilmesi için kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediklerini" ifade etti.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunun ele alındığı görüşmenin ardından, Mısır ile Çin arasında anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Şi, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti. Sisi, Çinli mevkidaşını Kahire Havalimanı'nda karşılamıştı.

Kaynak: AA
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