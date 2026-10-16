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Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

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Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Türkiye'ye transferi, Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın da hayatını değiştirdi. Türk müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği giyim markasına sipariş yağarken Trabzonlu girişimcilerin mağaza açma ve ortaklık tekliflerinde bulunduğu öğrenildi.

  • Muhammed Salah'ın ablası ve moda tasarımcısı Rabab Salah'ın RS - RABAB SALAH markasına, kardeşinin Trabzonspor'a transferinin ardından Türkiye'den gelen siparişlerde büyük artış yaşandı.
  • Trabzon'daki bazı girişimciler Rabab Salah'a Türkiye'de mağaza açması için teklif götürdü, bazı yatırımcılar ise ortaklık kurmak istedi.
  • Rabab Salah, kendisine iletilen mağaza açma ve ortaklık tekliflerini değerlendiriyor; henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayı giymesi, futbol sahalarının dışında da dikkat çeken gelişmeleri beraberinde getirdi. Mısırlı futbolcunun Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah, Türkiye'den gelen yoğun ilgiyle karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarların Salah ailesine gösterdiği sevgi, Rabab Salah'ın giyim markasına da yansıdı.

TÜRKİYE'DEN SİPARİŞ YAĞIYOR

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; kendi adını taşıyan RS - RABAB SALAH markasıyla moda sektöründe faaliyet gösteren Rabab Salah'ın Türk müşterilerinin sayısı, kardeşinin Trabzonspor'a transferinin ardından önemli ölçüde arttı.

Özellikle Trabzonsporlu taraftarların markaya gösterdiği ilgi nedeniyle internet sitesi üzerinden Türkiye'den gelen siparişlerde büyük artış yaşandığı belirtildi. Kahire'de çalışmalarını sürdüren Rabab Salah'ın artan talepleri karşılamakta zorlandığı öne sürüldü.

TRABZONLU YATIRIMCILARDAN TEKLİF ÜSTÜNE TEKLİF

Türk müşterilerin yoğun ilgisi, Rabab Salah'ın markasına yönelik yatırım tekliflerini de beraberinde getirdi. Trabzon'daki bazı girişimcilerin Mısırlı tasarımcıya Türkiye'de mağaza açması için teklif götürdüğü, bazı yatırımcıların ise ortaklık kurmak istediği aktarıldı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Rabab Salah'ın kendisine ulaşan mağaza açma ve ortaklık tekliflerini değerlendirdiği belirtildi. Henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmazken Mısırlı tasarımcının Türkiye pazarına girip girmeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBenim O:

Allah birisine yürü ya kulum derse Türkiyede sosyal medyaya düşer.

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Benim, güldürdün...adama tapmadiklari kaldi, Trabzona yakismadi.

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Haber YorumlarıAlper Can:

Tapiyorlar resmen sonra bize putcu derler

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Haber YorumlarıBülent Sanal:

daha çok zengin edin

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

SIRA NEREDEN BAŞLIYOR, BEN DE SIRAYA GİRECEĞİM ;)) TREN ÇUF ÇUF

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