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Arap Birliği Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi, Sudan'daki gerginliği görüştü

Arap Birliği Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi, Sudan'daki gerginliği görüştü
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KAHİRE, 14 Eylül (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları görüşmede Sudan'daki gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

KAHİRE, 14 Eylül (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları görüşmede Sudan'daki gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Fehmi, pazar günü gerçekleşen görüşmede Sudan halkına ve Sudanlıların güvenlik, barış ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki meşru beklentilerine verdikleri desteği yineledi.

Fehmi, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların uluslararası hukuk doğrultusunda ulaştırılmasının sağlanması ve Sudanlıların öncülüğünde ve Sudanlıların sahipleneceği bir siyasi sürecin başlatılmasının, acil öncelikler olduğunu söyledi.

Haavisto ise savaşı sona erdirmek ve Sudan'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak amacıyla BM'nin Arap Birliği ve Beşli Mekanizma'nın diğer üyeleriyle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Fehmi'ye bilgi verdi.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Hükümetler Arası Kalkınma Kurumu, Avrupa Birliği ve BM'yi bir araya getiren Beşli Mekanizma, Sudan'la ilgili uluslararası çabaları koordine etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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